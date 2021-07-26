أنقرة (زمان التركية) – كشفت وزارة التجارة الصينية عن بيع أكثر من 600 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لأكثر من 200 دولة ومنطقة.

وأشارت بيانات وزارة التجارة الصينية إلى بيع أكثر من 600 جرعة من لقاح سينوفاك إلى 200 دولة وتصدر تركيا قائمة أكثر الدول المستوردة للقاح سينوفاك بواقع 100 مليون جرعة.

بيع أكثر من 600 مليون جرعة إلى 200 دولة

وفي تصريحاته حول الأمر إلى الإذاعة الصينية أفاد مسؤول بوزارة التجارة الصينية أن بلاده زودت الدول والمناطق الحاصلة على اللقاح الصيني بأكثر من 300 مليار قناع و3.7 مليارات بدلة طبية واقية و4.8 مليارات قطعة من معدات إجراء المسحات.

وقامت السلطات الصينية بمنح مليار و507 ملايين و605 آلاف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى مواطنيها.

تركيا أكبر مستورد

وتتصدر تركيا قائمة أكثر الدول المستورة للقاح سينوفاك الصينية، حيث وقعت تركيا اتفاقية مع الصين للحصول على 100 مليون جرعة من اللقاح.

وكانت السلطات التركية قد وقعت أيضا اتفاقيات للحصول على 90 مليون جرعة من لقاح بيونتيك و50 مليون جرعة على لقاح سبوتنيك.

هذا وتأتي كل من إندونيسيا والبرازيل وماليزيا وكولومبيا والأرجنتين ضمن قائمة أكبر المستوردين للقاح سينوفاك الصيني.