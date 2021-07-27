برلين (زمان التركية) – فوجئ طفل يبلغ 6 سنوات تم تشخيصه بالسرطان، بعرض يضم آلاف الدراجات النارية أمام منزله في ألمانيا.

أطلق عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوة لتنظيم عرض بالدراجات النارية أمام منزل صبي أصيب بالسرطان.

وتم استئذان العائلة لتنظيم هذا العرض من أجل إسعاد الطفل، بسبب ولع ابنهم بالدراجات النارية.

وفي الوقت الذي توقعت فيه الأسرة مشاركة 20-30 شخصا في عرض الدراجات النارية، فوجئوا بمشاركة ما يقرب من 15 ألف شخص.

وأكد النشطاء على رغبتهم في رفع الروح المعنوية للطفل من خلال هذا التصرف.