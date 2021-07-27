لندن (زمان التركية) – على مدار يومين اجتمع الرئيس المعين لمؤتمر المناخ الدولي كوب 26، ألوك شارما، ووزراء المناخ والبيئة، بمن فيهم وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، وممثلون من أكثر من 50 دولة لوضع أسس النجاح قبل مفاوضات كوب 26 في نوفمبر.

مع بقاء أقل من 100 يوم حتى انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الحاسم لتغير المناخ، عقد السيد شارما الاجتماع في لندن لتشكيل رؤية النتائج النهائية من كوب 26 ، و “توحيد الأهداف لتحقيق هذه النتائج”.

وشهد الاجتماع الذي استمر يومين، نقاشات بين الدول الرئيسية المطلقة للانبعاثات مثل الولايات المتحدة والصين والدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، مثل جامايكا وكوستاريكا ورواندا وجزر مارشال.

وغطى الاجتماع الوزاري الموضوع والهدف الرئيسي لرئاسة بريطانيا مؤتمر كوب 26 و هو قصر الاحترار على 1.5 درجة مئوية كذلك موضوعات عديدة أخري كتمويل المناخ، وتوسيع نطاق الجهود للتكيف مع آثار تغير المناخ ، والخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، ووضع اللمسات الأخيرة على “كتاب القواعد” لتنفيذ اتفاقية باريس، مع التركيز على المادة 6، التي تحدد كيف يمكن للبلدان تقليل الانبعاثات باستخدام أسواق الكربون الدولية والأساليب غير السوقية.

قبل الاجتماع، قال ألوك شارما: “إننا نواجه أوقاتًا عصيبة لكوكبنا ، والطريقة الوحيدة التي سنحمي بها مستقبله هي أن تسير الدول على نفس المسار. بصفتنا وزراء مسؤولين عن معالجة تغير المناخ ، فإننا نحمل ثقل العالم على أكتافنا ، ولن يكون اليومان المقبلان أقل من الأهمية. مع وجود وجهات نظر مختلفة، سيراقب العالم ليرى ما إذا كنا سنجتمع في غلاسكو ونفعل ما هو ضروري لتغيير الأمور في هذا العقد الحاسم. لذلك من الضروري أن نجد أرضية مشتركة وأن نستخلص بشكل جماعي كيف سنبني مستقبلًا أكثر مراعاة للبيئة وإشراقًا لأطفالنا والأجيال القادمة “. وفق بيان للسفارة البريطانية في القاهرة.

اعتزمت بريطانيا عقد الاجتماع مغلقا و بطريقة غير رسمية لتشجيع المحادثات الصريحة حتى تتمكن الأطراف من إيجاد طرق للمضي قدمًا عندما يجتمعون مرة أخرى في نوفمبر.

خلال الاجتماع أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد على حرص مصر على تقديم الرؤى والأفكار حول الموضوعات التفاوضية الخاصة بتغير المناخ وهذا ليس فقط لمشاركة مصر المملكة المتحدة فى تحالف التكيف ولكن للمضى قدماً وتحقيق نتائج مرضية، خاصة فيما يخص تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ.

وأضافت فؤاد أنه لابد من العمل على زيادة التمويل اللازم من أجل التكيف، والعمل على استمرار إحتلال التمويل العام والقائم على المنح مكانة بارزة في مسألة التكيف، مع ضمان استمرار مساعدة الدول النامية و تلبية إحتياجاتها من (تمويل وتكنولوجيا ودعم بناء القدرات ) تنفيذ مشروعات التكيف، مؤكدةً على ضرورة استخدام المادة 6 كمصدر للتمويل لمواجهة مشروعات التكيف من خلال صندوق التكيف، كما لابد من العمل على إدراج موارد بشكل صريح لضمان استدامة صندوق المناخ الأخضر.

في ملاحظاته الختامية، ذكّر السيد شارما الوزراء المشاركين أنه لتحقيق هدف إبقاء 1.5 درجة مئوية في متناول اليد ، يجب على البلدان وضع كوكب الأرض على مسار لخفض الانبعاثات مع التزامات صافية صفرية في منتصف القرن ووضع أهداف طموحة لخفض الانبعاثات لعام 2030 ؛ و حماية الناس والطبيعة من تأثيرات تغير المناخ؛ والحصول على تمويل يتدفق إلى العمل المناخي، والعمل معًا لضمان نجاح المفاوضات. كما شدد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخلص التدريجي من مركبات محركات الاحتراق الداخلي والفحم ، وكذلك إنهاء إزالة الغابات.

في حين أن غالبية المشاركين حضروا شخصيًا من أجل بناء علاقات قوية بين الوزارات قبل غلاسكو، فقد سهلت رئاسة مؤتمر كوب 26 المشاركة الافتراضية لأولئك الذين لا يستطيعون السفر إلى لندن.