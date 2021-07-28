أنقرة (زمان التركية) – تواصل الحكومة التركية الضغط على وسائل الإعلام والصحفيين، وذلك وفقا لما نشره التقرير الثاني من “أجندة حرية التعبير والصحافة” التي أعدتها منصة مقاطعة التعبير.

وتضمن التقرير، الذي تم إعداده وفقًا للبيانات التي تم الحصول عليها نتيجة للمتابعة ودراسات المعلومات مفتوحة المصدر، معلومات تفيد بأن 109 صحفيين حوكموا في تركيا في مايو ويونيو، وحكم على 4 صحفيين بالسجن 9 سنوات و 8 أشهر في السجن.

ووفقًا للتقرير، فعلى الرغم من استمرار انخفاض عدد الصحفيين المسجونين في تركيا، فإن الممارسات المسيسة والتمييزية لمؤسسات تنظيم وسائل الإعلام مثل المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون (RTÜK) ووكالة الإعلانات الصحفية (BİK)، هي انتهاكات قضائية مستمرة.

ويؤكد التقرير أنه على الرغم من انخفاض عدد الصحفيين المسجونين، إلا أن الضغط القضائي على الصحفيين ووسائل الإعلام لم يخف.

كما تضمن التقرير معلومات مفادها أنه بعد الإفراج عن مراسل وكالة بلاد الرافدين محمد أصلان المسجون منذ يناير، والصحفيين كوم أولوس وإركان أكار، المسجونين منذ يوليو 2016، تم سجن 65 صحفيا.

بالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على استمرار المحاكمات ضد الصحفيين، باستثناء فترة الإغلاق الكامل التي تبلغ 17 يومًا والتي تم الإعلان عنها في مايو بسبب تفشي Covid-19.

كما أشار التقرير إلى أنه كانت هناك زيادة في عنف الشرطة ومنع الصحفيين الذين حاولوا متابعة الاحتجاجات، والاعتداءات الجسدية على الصحفيين. تعرض ما لا يقل عن خمسة صحفيين لاعتداءات جسدية على أيدي مدنيين في مايو / أيار ويونيو / حزيران.