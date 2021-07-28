أنقرة (زمان التركية) – أعلنت متسلقة الجبال التركية، سافجول أرأرسلان، البالغة 33 عاما، زواجها رمزيا من جبل أغري.

وأوضحت أرأرسلان أن زواجها الرمزي من الجبل، يأتي للفت الانتباه إلى العنف الممارس ضد النساء والأطفال.

وبدأت الواقعة عندما تسلقت أرأرسلان جبل أغري مع مجموعة من 30 شخصًا، وعندما وصلوا إلى 4200 متر، أخرجت من حقيبتها فستان زفاف وارتدته وسط دهشة وحيرة زملائها.

وقالت أرأرسلان لأصدقائها إنها أقدمت على هذا التصرف من أجل إدانة الجرائم والعنف ضد الاطفال والنساء.

وأضافت المستلقة التركية أن التمييز ضد المرأة والانتهاكات المختلفة ضد الأطفال هي ضد حقوق الإنسان.

وتابعت: “نحن ندرك أن هذه الجرائم تسبب ألما كبيرا ليس فقط للأفراد الذين تعرضوا للجريمة، ولكن لنا أيضا، وأنها تسبب ضررا معنويا لكل من لنا. من أجل مستقبل مشرق، نتمنى للمرأة أن تكون أقوى وأن يكون الأطفال أكثر أمانًا دون أن يصابوا بأذى غدًا”.

ونشرت أرأرسلان الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلقت قائلة: “أنا أدين العنف والتمييز الذي تتعرض له النساء والأطفال. فالنساء والأطفال يستحقون الاحترام والحب غير المشروط في كل جزء من الحياة. نرى كل أنواع الإساءة ونعلم أنه موقف مشرف لمعارضتها”.