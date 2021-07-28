أنقرة (زمان التركية) – زعم نائب رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية، بولنت توران، إن تركيا هي ثاني أكثر الدول نموًا في العالم بعد الصين.

وأوضح توران خلال تصريحات له، أن الاقتصاد التركي قد نما على الرغم من الوباء، معربا عن فخره بأن تركيا هي ثاني أكثر الدول نموًا في العالم بعد الصين، وأنها ستواصل النمو.

وفي سياق منفصل، تحدث توران عن التواجد التركي في العديد من المناطق خارج حدودها، حيث أشار إلى أن تركيا موجودة اليوم لحل مشكلة كاراباخ في أذربيجان. وهي موجودة لوضع أقوى إرادة لفتح باريشا المغلقة في شمال قبرص.

وتابع توران: “ففي الوطن الأزرق، في شرق البحر الأبيض المتوسط، في ليبيا، في سوريا، تركيا الآن تقول أنا موجودة”.

وفي حديثه عن قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الوزراء، قال توران: “أين الأمم المتحدة؟ أين أولئك الذين تحدثوا عن وضعنا في قبرص؟ لا شيء يمكن أن يحدث على الرغم بدون رضا الأمة، ولا خطوات سيتم تخطيها دون رضا الأمة. أعتقد أن الأمور ستعود إلى مجراها في تونس، والديمقراطية ستنتصر”.

وأشار توران إلى شعور بلاده بالثقة في الأمة التونسية التي تقول إن السيادة لها دون شرط أو قيد، منددا بإغلاق البرلمان بمرسوم بين ليلة وضحاها.