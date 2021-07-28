أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن آلاف الأفغان يبحثون عن ملاذ في تركيا بعد تقدم حركة طالبان في أفغانستان.

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال، تقريرًا عن الرحلات الصعبة لآلاف الأفغان، الذين غادروا منازلهم، عبر إيران للوصول إلى تركيا التي تأوي حاليًا ملايين اللاجئين السوريين.

وأوضحت الصحيفة أن تركيا التي تأوي حاليًا ملايين اللاجئين السوريين، قد تواجه موجة جديدة من اللاجئين الأفغان على غرار ما بعد الحرب الأهلية السورية.

وتابعت الصحيفة: “يوضح التدفق الجديد للمهاجرين الأفغان إلى تركيا كيف أن انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان كان له تداعيات على المنطقة الأوسع. قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس بايدن في 31 أغسطس لسحب القوات الأمريكية من البلاد، سيطرت طالبان على جزء كبير من الريف الأفغاني وتهدد بعض المدن. وبحسب تقرير الأمم المتحدة، ازداد عدد الضحايا المدنيين في البلاد في النصف الأول من العام”.

وتقدر وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن 270 ألف أفغاني غادروا ديارهم منذ يناير كانون الثاني ومعظمهم نازحون داخليا.

وأكدت الصحيفة أنه لردع وصول اللاجئين الجدد إلى تركيا، تقوم الحكومة التركية ببناء جدار إسمنتي مع أبراج مراقبة وحفر خنادق على طول الحدود الإيرانية. كما تعمل تركيا على تسريع جهودها لاعتقال وترحيل الأشخاص الذين يصلون إلى البلاد بشكل غير نظامي. في مقاطعة فان وحدها ، منعت قوات الأمن التركية 34308 أشخاص من عبور الحدود الإيرانية في الأشهر الستة الماضية.