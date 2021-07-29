أنقرة (زمان التركية) – انطلقت الدمية العملاقة “آمال” التي ترمز إلى طفلة سورية لاجئة، رحلة لجوء رمزية من تركيا إلى أوروبا.

“آمال” التي تمثل طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، تستعد لعبور مسافة 8 آلاف كيلومتر من الحدود التركية-السورية عبر أوروبا حتى تصل إلى مهرجان مانشستر الدولي بحثا عن والدتها الافتراضية.

وتأتي رحلة عبور الدمية آمال ضمن مشروع اسمه “The Walk”، أطلق فريق مسرح “The Jungle” المشرف على المشروع.

واعتبر أن ضخامة حجم الطفلة “آمال” وطولها البالغ 3.5 متر، هدفه أن لا يتم تجاهلها، الدمية تنشر للعالم قصص وتحديات الأطفال اللاجئين حول العالم.

رحلة آمال التي ستمتد على مدار 4 أشهر، ستكون مصحوبة بأحداث ثقافية وفنية مفتوحة للجمهور من قبل فنانين ومنظمات غير حكومية في كل قرية وبلدة ومدينة ستزورها حتى 3 نوفمبر 2021.

وكانت عمليات إغلاق الحدود الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا قد أجلت رحلة “الدمية آمال” أربعة أشهر، كما أدى الإغلاق أيضا إلى حدوث مزيد من الصعوبات في عملية تلقي التبرعات الضرورية لإتمام مسيرة الصغيرة “آمال”.