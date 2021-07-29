أنقرة (زمان التركية) – احتلت تركيا المرتبة الثانية ضمن قائمة الدول التي يشعر سكانها بالسلبية، وفقا لدراسة أجرتها مؤسسة “غالوب” الأمريكية لاستطلاعات الرأي والأبحاث.

كشفت نتائج استطلاع غالوب للعواطف لهذا العام، والذي يقام سنويا، الضرر الذي ألحقه وباء كورونا بالعالم.

بسبب كورونا شهد العالم، زيادة في المشاعر السلبية مثل الألم الجسدي والقلق والحزن والتوتر والغضب.

وفقًا للاستطلاع، كانت تركيا، الدولة الأقل مشاعر إيجابية، وثاني أكثر الدول غضبًا بعد العراق.

صنف البحث أكثر دول العالم توتراً وقلقًا وسلامًا وابتسامًا. كانت شعب تركيا من بين الدول الأكثر إحساسا بالسلبية في الاستطلاع.

كانت معظم البلدان في شمال أوروبا وأمريكا الجنوبية من بين البلدان الأكثر هدوءًا وفق المسح. كشفت نتائج المسح، أن عام 2020 لم يكن سيئًا للغاية مقارنة مع العام 2019 وعلى الرغم من الوباء، الناس شعروا في الغالب بالراحة في العام الماضي.

المشاعر الإيجابية في استطلاع غالوب، مثل الراحة والابتسام والضحك والقيام بشيء مثير للاهتمام أو تعلمه والشعور بالاحترام، لم تتغير كثيرًا هذا العام.

كان هناك اختلاف ملحوظ في المشاعر مثل الألم الجسدي والقلق والحزن والتوتر والغضب.

في الواقع، كانت هذه المشاعر في أعلى مستوياتها في تاريخ الاستطلاع على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية.

وكانت الدولة التي سجلت أكبر نسبة من المشاعر الإيجابية هي السلفادور برصيد 82 نقطة. وكانت أقل البلدان التي شهدت هذه المشاعر هي تركيا ولبنان برصيد 46 نقطة.

وكانت الدولة الوحيدة التي تراجعت عن هذا الرقم هي أفغانستان.

كانت الدولة ذات المشاعر السلبية الأقل هي تايوان. كانت الدول الآسيوية مثل كازاخستان واليابان وقيرغيزستان وروسيا أيضًا في المراكز العشرة الأولى في هذه القائمة.

احتل العراق الصدارة في قائمة البلدان التي شهدت المشاعر السلبية أكثر من غيرها. كانت معظم الدول في هذه الفئة تقع في الشرق الأوسط.