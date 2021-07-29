أنقرة (زمان التركية) – غادر فريق جالطة سراي التركي دوري أبطال أوروبا، بعد هزيمته يوم الأربعاء أمام إيندهوفن الهولندي، في مباراة الإياب بالدور التمهيدي الثاني.

االمباراة التي شهدها ملعب “باشاق شهير” في تركيا، انتهت بهدفين مقابل هدف، لصالح الفريق الهولندي إيندهوفن.

وسجل هدفي الفريق الهولندي نوني مادويك في الدقيقة 37، وماركو فان غينكل في الدقيقة 59.

أما هدف جالطة سراي الوحيد فسجله مباي دياني في الدقيقة 84.

وشهدت المباراة مشاركة مهاجم منتخب مصر، مصطفى محمد، كأساسي، ولكن تم استبداله بين شوطي المباراة، حيث دفع المدرب التركي، فاتح تريم، بالمهاجم السنغالي مباي دياني، بدلًا منه.

وخسر جالطة سراي ذهابا من إيندهوفن بنتيجة 5-1، وتكرر الأمر إيابا ليخسر في مجموع المباراتين 7-2.

وسيلتقي جالطة سراي مع سان جونستون الأسكتلندي، في الدور التمهيدي الثالث للدوري الأوروبي، حيث يلعب مباراة الذهاب يوم 5 أغسطس المقبل، والإياب يوم 12 من نفس الشهر.