أنقرة (زمان التركية) – أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جولة تفقدية لبلدة مرمريس التابعة لمدينة موغلا التي تتواصل فيها حرائق الغابات لليوم الخامس على التوالي.

ولم يتخلى أردوغان عن عادته في توزيع الشاي على الحاضرين، دون مراعاة طبيعة الحدث.

وعقب زيارته التفقدية ألقى أردوغان كلمة أمام سكان البلدة من ثم أقدم بعدها على توزيع الشاي عليهم.

وبينما كان هناك حزن في ولاية ريزا الأسبوع الماضي بسبب وفاة 6 أشخاص بجانب اثنين في عداد المفقودين جراء السيول، قام أردوغان بتوزيع الشاي على الحضور. وقوبل تصرف أردوغان، أثناء زيارته المناطق المتضررة من السيول في ولاية ريزا شمال البلاد بانتقاد شديد.