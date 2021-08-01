أنقرة (زمان التركية) – تكافح تركيا منذ خمس أيام للسيطرة على حرائق الغابات المستعرة في عدد من الولايات، بالاعتماد على ثلاث طائرات فقط مخصصة لإخماد الحرائق.

واستعانت تركيا بطائرات روسية وأخرى أوكرانية مزودة بخزانات ماء، للسيطرة على الحرائق، بينما أغلب الطائرات التركية المشاركة بخلالف الطائرات الثلاثة المخصصة لإخماد الحرائق إما طائرات هليكوبتر أو طائرات مسيرة.

بالتزامن استخدمت جارتها اليونانية أسطول طائرات يضم 39 طائرة لإخماد الحرائق.

موقع سوزجو قال إن اليونان تمتلك أحد أضخم أساطيل طائرات إخماد الحرائق بالمنطقة، إذ لديها 39 طائرة لإخماد الحرائق بجانب 332 سيارة إطفاء حرائق تعمل على الساحة.

وفي فرنسا يمتلك الدفاع المدني أسطول طائرات يضم 32 طائرة لإخماد الحرائق.

من بينها 12 طائرة من طراز Canadair CL415 و10 طائرات من طراز Grumman S-2 Tracker و4 طائرات من طراز Dash-8 Q400 و3 طائرات من طراز Beechcraft King Air 200.

وتمتلك إسبانيا التي تكافح حرائق الغابات بكثرة بسبب مناخ البحر المتوسط، 17 طائرة لإخماد الحرائق من طراز Canadair بجانب استئجار 57 طائرة.

وتمتلك إيطاليا 19 طائرة لإخماد الحرائق أغلبها من طراز Canadair بجانب 88 طائرة يتم استئجار.

أما روسيا فتمتلك أسطول طائرات لإخماد الحرائق يضم 40 طائرة.

ويتجاوز إجمالي الطائرات والمروحيات التي يتم تأجيرها بالولايات المتحدة الألف طائرة.

هذا وتمتلك كندا 136 طائرة لإخماد الحرائق.

أما الدول الأقل في عدد طائرات الإطفاء فهي كرواتي االتي لديها 8 طائرات بينما تمتلك المغرب 5 طائرات.

المعارضة التركية اعتبرت الاستجابة الحكومية غير متناسبة مع الحادث الذي يتكرر سنويا، وقال كمال كيليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري لـأردوغان: “ليتك اشتريت طائرات إطفاء بدلا من طائراتك الخاصة”.

كيليتشدار أوغلو قال منتقدًا إن أردوغان اشترى 13 طائرة خاصة لنفسه، ولكنه كان يمكن أن يشتري طائرة واحدة لنفسه، ويشتري 12 طائرة إطفاء أخرى لإخماد الحرائق.

واندلعت حرائق في 7 مقاطعات، هي أضنة، وقيصري، وأنطاليا، وكوتاهيا، وموغلا، ومرسين، وعثمانية، فيما كانت الاستجابة الحكومية غير متناسبة مع الحادث الذي يقع سنويا.