وان (زمان التركية)ــ لحقت أضرار بالعديد من المنازل، ودُمرت حظيرة، ولقي 105 رأسًا من الأغنام والماعز حتفها في الفيضان الناجم عن الأمطار الغزيرة في منطقتي أوزالب وجلديران في ولاية وان.

تسببت الأمطار الغزيرة، في منطقة يوكاري بالتشيكلي بمنطقة أوزالب بولاية فان، في حدوث فيضانات، وغمرت المياه 20 منزلا ودمرت حظيرة ماشية.



وقال رئيس حي يوكاري بالتشيكلي، عبد الباري ساك، للصحفيين إن العديد من المنازل غمرت بالمياه ودمرت حظيرة بسبب الفيضانات التي أعقبت هطول الأمطار الذي بدأ بعد ظهر اليوم.

وفي إشارة إلى مقتل 50 رأسًا من الأغنام والماعز تعود للمواطنين، قال ساك: “لقد كان أكبر فيضان حدث على الإطلاق”.

وأشار إلى حضور المحافظ عبد القادر جليك، وتواجد فرق البلدية، ورجال الإطفاء، وإدارة الكوارث والطوارئ لإنقاذ المواطنين الذين غمرت المياه منازلهم.

تضررت 6 منازل وسيارتين وأماكن عمل جراء الفيضانات التي أعقبت هطول الأمطار الغزيرة في أحياء عثمانية وتشوبوكلو في منطقة كالديران وبلدة تشوراكلي، ونفقت 55 رأسًا من الماشية الصغيرة.

حاكم المنطقة يوسف دوراني دينك قال إن أضرارا لحقت بـ6 منازل حسب التقيمات الأولى، وأضاف: “لقي 55 رأسا من من الأغنام والماعز حتفهم. وفي هذه المرحلة، ستفعل جميع وحدات ولايتنا ما هو ضروري لمنع وقوع مواطنينا ضحايا. لقد مروا بحدث حزين للغاية. في الوقت الحالي، وزعت البلدية الطعام على مواطنينا المتضررين”.

قامت فرق البلدية ورجال الإطفاء بإخلاء المياه في المنازل بآلات الحفر. تتواصل جهود إعادة الحياة إلى طبيعتها في الأحياء.