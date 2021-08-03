أنقرة (زمان التركية) – شارك الشيف التركي، بوراك أوزدمير، في عملية إخماد حرائق الغابات المشتعلة في بلاده.

ونشر أوزدمير صورة على حسابه في تطبيق انستجرام، خلال مشاركته في إخماد الحرائق ببلدة “مانافجات” في مدينة أنطاليا.

الشيف بوراك أوزدمير الذي ظهر وهو ممسكا بخرطوم إطفاء الحريق، أوضح أنه تواجد في مكان الحريق في حوالي الساعة 3:40.

وأضاف أوزدمير أنه اتبع الطريق المؤدي إلى النار ووصل إلى مانجافات، وقال إنه “ليست الأشجار فقط ما يحترق في هذا المكان، بل أرواحنا والأرواح الأخرى التي تتنفس ذات الهواء”.

وأكد بوراك أوزدمير أنه لا يمكنه التعبير عن المشاعر التي يحس بها، فالوضع ليس مثلما يبدو من بعيد.

وأنهى أوزدمير تغريدته بعبارة “رضي الله ألف مرة عن كل من اجتهد في إطفاء هذه الحرائق”.

https://www.instagram.com/p/CSGD_4GIAaT