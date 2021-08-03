أنقرة (زمان التركية)ـــ عدم استخدام طائرات الإطفاء في إخماد الحرائق المشتعلة في مرماريس وبودروم ومانافجات ..، أثار الجدل بين الأوساط السياسية والشعبية في تركيا. تعجبت المعارضة والخبراء من عدم استخدام الطائرات التي اشترتها جمعية الطيران التركية في السنوات الماضية، لمكافحة الحرائق، فكانت المفاجأة أن هذه الطائرات غير قادرة على التحليق.

قال مسؤولون في جمعية الطيران التركية إن هناك 7 طائرات إطفاء لا يمكن استخدامها في عمليات مكافحة الحرائق، حيث تحتاج إلى صيانة مكلفة للغاية.

جمعية الطيران التركية (THK) قالت إنها استأجرت 16 طائرة هليكوبتر من شركات خاصة لإخماد الحرائق من الجو.

كانت طائرات إطفاء الحرائق تقف دون حراك بمطار جمعية الطيران في أنقرة، بينما الحرائق مستعرة في 7 ولايات، ما أثار الحيرة.

وفي تصريحات أدلى بها مسؤولو جمعية الطيران التركية لوكالة (دويتشعه فيله) تبين أن الطائرات بحاجة إلى 4-5 ملايين دولار لجعلها جاهزة للطيران.

تحتفظ جمعية الطيران التركية بـ 7 طائرات من طراز Canadair CL-215 ورغم أن المظهر الخارجي للطائرات في مطار THK كان سليما، لكن لوحظ أنه أزيل منها مراوح الطائرات.

الطائرات ليست آمنة للطيران

صرح مسؤولو THK، أن الطائرات الحالية “ليست آمنة للطيران”. وأشار المسؤولون إلى أن هناك حاجة ما بين 4-5 ملايين دولار حتى تكون الطائرات جاهزة للطيران، وأشار المسؤولون إلى أن العمل مستمر على توفير ذلك.

ولفتت السلطات إلى أن طائرات الإطفاء في تركيا غير مجهزة لإخماد الحرائق في الشتاء أو في الليل، وذكروا أن آخر مرة حصلت فيها هذه الطائرات على تقرير “آمن” من المديرية العامة للطيران المدني كان في عام 2018.

من ناحية أخرى، علم أن جمعية الطيران التركية استأجرت 16 مروحية إطفاء للرد على الحرائق المستمرة. ولم يتم الكشف عن حجم الأموال التي تم دفعها للشركات لهذه الطائرات المروحية.

في بيان أدلى به في عام 2019 بخصوص طائرات الإطفاء، قال الرئيس رجب طيب أردوغان: “الطائرات لا تحتوي على محركات أو مراوح”. ليس لدى الجمعية حاليًا أي طائرات يمكن استخدامها بشكل آمن.

تكافح تركيا منذ ستة أيام للسيطرة على حرائق الغابات المستعرة في عدد من الولايات، بالاعتماد على ثلاث طائرات فقط مملوكة لها مخصصة لإخماد الحرائق.

واستعانت تركيا بطائرات روسية وأخرى أوكرانية مزودة بخزانات ماء، للسيطرة على الحرائق، بينما أغلب الطائرات التركية المشاركة بخلالف الطائرات الثلاثة المخصصة لإخماد الحرائق إما طائرات هليكوبتر أو طائرات مسيرة.

وقرر الاتحاد الأوروبي دعم تركيا بثلاث طائرات إطفاء في ظل افتقار تركيا لها.