أنقرة (زمان التركية) – أقدم مجموعة من المسلحين، على إيقاف المارة والتحقق من بطاقات الهوية الخاصة بهم، في ولاية أنطاليا غرب تركيا، والتي تشهد حاليا حرائق في مناطق مختلفة.

بعد مانافجات وألانيا، اندلعت الليلة الماضية حرائق في أحياء “غازي باشا، إنجايز، كوتشوكلو”. خلال الحرائق، أغلق حشد من المسلحين ببنادق مدخل منطقة الغابة وأوقفوا المركبات في حي “غازي باشا” وبدأوا في طلب تحقيق الهوية.

المسلحين الذين أوقفوا المركبات والبنادق في أيديهم نظروا إلى بطاقات الهوية واحدة تلو الأخرى.

وقال الإعلامي التركي، إرسوي بكر، الذي ذهب إلى منطقة غازي باشا لتغطية الحرائق، إنه دخل في شجار مع هؤلاء الأشخاص لمدة نصف ساعة، لعدم رغبتهم في عبوره، وعندما أكد لهم أنه صحفي، ردوا عليه إنهم لا يهتمون بالصحافة.

وعلق الصحفي التركي، ألتان سنجار، على الواقعة متسائلا: “ماذا سيحدث إذا كان مدونا في بطاقة الهوية أو رخصة القيادة أنني من ديار بكر؟” ذات الغالبية الكردية.

يذكر أن السلطات تتهم الانفصاليين الأكراد من حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء حرائق الغابات.