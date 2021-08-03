أنقرة (زمان التركية) – نظم متطوعو منظمة بدال أجل الإنسانية” “Pedal for Humanity”، فاعلية بالدراجات النارية لمسافة 10 آلاف كيلومتر للفت الانتباه إلى وجود أكثر من 800 طفلا وطفلة مع أمهاتهم في سجون تركيا.

قام متطوعو المبادرة الأوروبية للعدالة وبدال من أجل الإنسانية والجمعيات المحلية في بعض البلدان، بالدوران لمسافة 10 آلاف كيلومتر خلال شهر تموز / يوليو، للفت الانتباه للأطفال المحرومين من حقوقهم الأساسية حول العالم.

وشارك في هذه الفاعلية أكثر من 50 متطوعًا، حيث قطعوا مسافة 800 كيلومتر في ألمانيا، و 4000 كيلومتر في النمسا، و1000 كيلومتر في فنلندا، و 500 كيلومتر في فرنسا، و 400 كيلومتر في هولندا، و 3000 كيلومتر في السويد، و 400 كيلومتر في النرويج.

وأدلى المتطوعون، الذين وصلوا إلى ستوكهولم، عاصمة السويد، ببيانً صحفيً في ساحة سيرجيل تورج.

في البيان صدر باللغات التركية والسويدية والإنجليزية، ولفت الانتباه إلى الأطفال الذين يعانون من ظروف صعبة في جميع أنحاء العالم، وخاصة في تركيا.

وعن الوضع السيء في تركيا، أوضح البيان أن الأطفال الذين يجب أن يكونوا قادرين على ركوب الدراجات بحرية، هم الآن في السجون.

كما أشار البيان إلى وضع الأطفال في البلدان التي اندلعت بها الحروب، وأوضح أنهفي كل دقيقة يموت طفل من الجوع في اليمن. “يموت دون أن يأكل الشوكولاتة أو حتى يتذوق اللحوم”.

تابع البيان: “الأطفال يغرقون في البحر أو النهر بينما يحاولون الهروب مع آبائهم من الظلم في بلادهم. هناك أطفال ولدوا وترعرعوا في السجون، وليس مستشفيات في دول يحكمها ديكتاتوريون. هناك أطفال مستبعدون بسبب لونهم وعرقهم ودينهم. لقد ولدوا في أحضان الأنظمة التي لا يدعمونها، والسياسة التي لا يعرفونها، والفقر والظلم”.

وأكد البيان على أن هؤلاء الأطفال يخفون في أجسادهم الصغيرة قصصًا كبيرة، وآلام وشوق ويأس في عيونهم البريئة. توضع جرائم الكبار على أكتافهم الصغيرة ويسحب منهم أملهم في المستقبل. لا يمكنهم أن يقولوا “ما زلنا أطفالاً”. لكنهم لا يزالون أطفالًا!.

يشار إلى أنه في فبراير الماضي ذكر تقرير لمنظمة (Solidarity with Others) في بلجيكا، أن سجون تركيا بها 219 سيدة تركية حامل ولديهن أطفال رضع تم اعتقالهن في إطار الحملات ضد حركة الخدمة خلال الفترة بين عامي 2016 و2021.

ووفق التقرير من بين المعتقلات 92 سيدة ما بين حامل وأخريات وضعن حملهن حديثا و40 سيدة لديهن أطفال دون الستة أشهر و87 سيدة لديهن أطفال دون الست سنوات.