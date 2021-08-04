أنقرة (زمان التركية) – دعا البرلماني التركي المعارض مصطفى يانر أوغلو، البرلمان التركي لعقد اجتماع طارئ لبحث مسألة حرائق الغابات التي اشتعلت في عدد من المدن بالساحل الجنوبي للبلاد.

وخلال مؤتمر صحفي بالبرلمان ذكر يانر أوغلو البرلماني عن حزب الديمقراطية والتقدم، أن تركيا تمر بأوقات عصيبة بسبب الكوارث الطبيعية التي تشهدها وأنه يتابع بكل حزن وأسف أعمال التصدي لحرائق الغابات بمنطقتي إيجة والبحر المتوسط.

وزعم يانر أوغلو أن الإجراءات المتخذة غير كافية وأن السلطات تعجز عن تبريد المناطق التي تم إخمادها.

أضاف قائلا: “وزارة الزراعة والغابات لا تمتلك الطواقم والمعدات الكافية ولا خطة عمل شمولية. نتابع جهود رجال الإطفاء والمواطنين الذين يحاولون إخماد الحرائق وجميعنا نتشارك الألم عينه مع المواطنين بمنطقتي إيجة والبحر المتوسط”.

أأضاف البرلماني يانر أوغلو أن “عظمة الدولة تستوجب مساندتها لمواطنيها”، مفيدا أن “تركيا أصبحت تشهد إدارة قُطعت صلاتها بالمواطنين منذ فترة طويلة”.

اجتماع طارئ

وأكد يانار أوغلو أن المواطنين يترقبون من البرلمان إجراءات مهمة وطارئة، قائلا: “لابد من إقرار قانوني فوري للمساعدات المقدمة للمتضررين من الحرائق كتقديم مساعدات مادية لهم وإرجاء تحصيل قروضهم وديونهم وإعفاء ديونهم من الفوائد. ولابد من محاسبة السلطة أمام الشعب عن سبب عدم التصدي بشكل فعال لهذه الحرائق. ولهذا يتوجب على البرلمان أن يمارس مهامه عوضا عن أن يكون في عطلة. بصفتنا حزب الديمقراطية والتقدم ندعو البرلمان إلى اجتماع طارئ”.

وتنتقد المعارضة في تركيا تأخر الاستجابة الحكومية، في السيطرة على الحرائق، الأمر الذي تسبب في تزايد الخسائر.

وتسببت الحرائق في وقوع خسائر مادية هائلة وفي الأرواح.