أنقرة (زمان التركية) – قلد مغني الراب التركي شاهين شاه، الرئيس رجب أردوغان ملقيا عبوات شاي على جمهوره خلال حفله الأخير.

تصرف شاهين شاه، اعتبره البعض سخرية من تصرف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي تعرض لانتقادات بسبب إلقاء عبوات الشاي على ضحايا حرائق الغابات في مارمريس، ومن قبلهم ضحايا الفيضانات ولاية ريزا.

وشاهين شاه أو “أوفوك يكليماز”، قال لجماهيره: “لدي مفاجأة، أتمنى أن تنال إعجاب الجمهور”، بعدها ألقى عليهم عبوات الشاي.

يذكر أن شاهين شاه كان قد اعتقل من قبل بتهمة إهانة الرئيس.

الرئيس أردوغان تعرض لانتقادات واسعة خلال الفترة الماضية، بسبب إلقائه عبوات الشاي على المتضررين من الفيضانات والحرائق، وهو فعل يقدم عليه عادة خلال فترة الانتخابات.

وبجانب الانتقادات من المعارضة، تعرض نواب حزب أردوغان لاختبار مماثل فجاءت النتيجة معبرة عن نفس الموقف الرافض لفعل أردوغان لكن هذه المرة من رجاله.

في تكرار لفعل الرئيس التركي الذي أثار الانتقادات؛ ألقى تانجو أوزجان، عمدة بلدية بولو عبوات الشاي على نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.

خلال الكلمة التي ألقاها أوزجان في اجتماع مع نواب البرلمان، قال إنه سيفعل مثلما يفعل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ثم ألقى أوزجان عبوات الشاي على نواب العدالة والتنمية، في مشهد وصفه الكثيرون بـ”الكوميدي”.

وتسبب هذا الموقف في غضب نواب حزب أردوغان، الذين وصفوا أوزجان بـ”عديم التربية، الوقح”.

ونشر أوزجان المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، مقطع الفيديو على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقا: “قلت مثلما جاء اللاجئون سيذهبون، فغضب نواب العدالة والتنمية، فألقيت عليهم عبوات الشاي لتهدئتهم، ليقوموا بوصفي بالوقح وعديم التربية والديكتاتور، إنه موقف تراجيدي كوميدي، الأمر متروك لتقديركم”.

والأسبوع الماضي، بينما كان هناك حزن في ولاية ريزا بسبب وفاة 6 أشخاص بجانب اثنين في عداد المفقودين جراء السيول، قام أردوغان بتوزيع الشاي على الحضور. وقوبل تصرف أردوغان، أثناء زيارته المناطق المتضررة من السيول في ولاية ريزا شمال البلاد بانتقاد شديد.