أنقرة (زمان التركية) – كشفت صور الأقمار الصناعية جانبا من حجم الدمار الذي لحق بغابات تركيا جراء الحرائق الهائلة.

ورغم السيطرة على العديد من نقاط الحرائق في مختلف المدن التركية بالساحل الجنوبي، تتواصل حرائق الغابات بمنطقتي إيجة والبحر المتوسط لليوم الثامن على التوالي.

لم يدلي أي من المسؤولين بأية تصريحات حول حجم المناطق المتأثرة بالحرائق حتى الآن، لكن رئيس شعبة غرفة مهندسي الزراعة في إزمير، توفيق ترك، رصد حجم الغابات المحترقة من خلال لقطات بالقمر الصناعي في الثاني من أغسطس الجاري.

وتشير اللقطات إلى احتراق 547 ألف هكتار حتى الثاني من الشهر الحالي.

وذكر ترك أن حجم المناطق المتضررة من الحرائق في بلدتي بودروم وميلاس التابعتين لولاية موغلا بلغ 102 ألف هكتار في حين بلغت مساحة الغابات المحترفة في مرمريس نحو 95 ألف هكتار.

هذا وتضرر نحو 350 ألف هكتار بالحرائق التي لا تزال متواصلة في منطقة مانافجات التابعة لولاية أنطاليا.

وتنتقد المعارضة في تركيا تأخر الاستجابة الحكومية، في السيطرة على الحرائق الأمر الذي تسبب في تزايد الخسائر المادية الهائلة وفي الأرواح.

وأسفرت الحرائق المتواصلة منذ 28 يوليو/ تموز الماضي عن مقتل شخص في موغلا وسبعة أشخاص في أنطاليا.

وتتواصل جهود تبريد المناطق التي أخمدت فيها حرائق الغابات.

وزير الغابات والزراعة التركي، بكر بكدميرالي، قال إن فرق الإطفاء نجحت في السيطرة على 152 حريقا في 32 مدينة ولاتزال تعمل على إخماد 11 حريق في ست مدن.

وعلى الصعيد الآخر أعلن وزير الصحة، فخر الدين كوجا، أن في موغلا 36 شخصا لا يزالون يتلقون العلاج ولقى شخص مصرعه وأن في أنطاليا 11 شخصا يتلقون العلاج ولقى سبعة أشخاص مصرعهم.

هذا وتلقت تركيا مساعدة دولية لإخماد الحرائق من أذربيجان وإيران وروسيا وكرواتيا وإسبانيا وأوكرانيا بواقع 18 طائرة.