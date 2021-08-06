أنقرة (زمان التركية) – أفادت دائرة الغابات التركية، اليوم الجمعة، بأنه تم في البلاد إخماد نحو 200 حريق غابة خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى ان 12 حريقا لا يزال يشتعل في 5 ولايات بجنوب تركيا.

وجاء في بيان صدر عن الدائرة: “في الفترة ما بين 28 يوليو الماضي و6 أغسطس الجاري تمت السيطرة على 196 حريق غابة. وتستمر 7 حرائق في ولاية موغلا، وحريقان في أنطاليا، وحريق واحد في كل من 3 مناطق أخرى”.

وأعلن وزير الزراعة والغابات التركي، بكير باكديميرلي، الخميس الماضي، أن عمليات إطفاء الحرائق لا تزال مستمرة بجنوب البلاد، بما فيها 9 حرائق في ولايتي أنطاليا وموغلا السياحيتين.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، سابقا، إن حصيلة ضحايا حرائق الغابات في تركيا ازدادت إلى 8 قتلى و864 جريحا.