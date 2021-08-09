أنقرة (زمان التركية) – سجلت الموازنة العامة للحكومة في تركيا عجزا قيمته67.9 مليار ليرة خلال شهر يوليو/ تموز. ويعد هذا أعلى عجزا تسجله الخزانة التركية على الصعيد الشهري.

وكانت الخزانة التركية قد سجلات عجزا خلال الشهر نفسه من العام السابق بنحو بلغ 30.9 مليار ليرة.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغ إجمالي عجز الموازنة العامة في تركيا 106 مليار ليرة. وفق بيانات وزارة الخزانة والمالية التركية.

وخلال شهر يوليو/ تموز هذا العام سجل الحساب الجاري بدون الفائدة عجزا بنحو 46.2 مليار ليرة، بينما بلغ إجمال عجز الحساب الجاري بدون الفائدة خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 10.1 مليار ليرة.

هذا وارتفعت مدفوعات الفائدة خلال شهر يوليو/ تموز إلى 21.8 مليار ليرة، في حين ارتفعت مدفوعات الفائدة خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز هذا العام إلى 98.6 مليار ليرة.