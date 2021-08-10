أنقرة (زمان التركية) – استبدل عروسان في تركيا حلوى الزفاف المقرر توزيعها على الضيوف، بمجموعة من الكتب.

بدأ دنيزجان أرسلان (29 عاما) ومرفي يوجال دمير (27) حياتهما سويا، بحفل زفاف مميز، حيث وزعا خلاله الكتب على الضيوف.

وأوضح العروسان أن السبب في هذه الفكرة هو رغبتهما في أن تصبح قراءة الكتب عادة، فضلا عن ترك ذكرى دائمة لدى الضيوف.

وقال العريس دنيزجان أرسلان، إنه أثناء حديثه مع عائلته وخطيبته حول ما سيتم تقديمه للضيوف في حفل الزفاف، ظهرت فكرة كتاب بدلاً من حلوى الزفاف الكلاسيكية.

وتابع أرسلان: “لجأنا إلى كلاسيكيات العالم. وجدنا كتبًا يمكن للأطفال قراءتها ويمكن أيضا تقديمها كهدايا للأزواج. فضلنا سلسلة واحدة. بدلاً من حلوى الزفاف الكلاسيكية أو ما شابهها”.

وأشار أرسلان إلى أنه يسعدهم تقديم الكتب كهدايا للضيوف، فهم متحمسون جدا، معربا عن أمنياته أن يستمتع بالكتب من حصلوا عليها.

وصرحت ديدام جوكتشين، إحدي الضيفات، التي فوجئت برؤية الكتب على كل طاولة، أنه من الجيد جدًا تفضيل الناس للقراءة من خلال إعطائهم كتبًا بدلاً من هدايا الزفاف.