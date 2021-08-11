أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات في تركيا قرارات اعتقال بحق 12 مدير أمن سابق تم فصلهم خلال حالة الطوارئ عقب محاولة انقلاب 2016.

نيابة أنقرة قالت إنه تم إصدار قرارات اعتقال بحق 12 شخص تم فصلهم من عملهم وسلبهم رتبهم الأمنية وذلك لانتمائهم إلى حركة الخدمة.

هذا وبدأت فرق مكافحة الجريمة المنظمة بمديرية أمن أنقرة حملة أمنية للقبض على الصادر بحقهم قرارات اعتقال.

ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة.

ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعُزل أو أوقف تعسفيًا عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.