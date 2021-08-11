أنقرة (زمان التركية) – شهدت عدد من المدن الواقعة على ساحل البحر الأسود شمال تركيا، فيضانات وسيول وانهيارات أرضية، تسببت في ضرر بالبنى التحتية وخسائر مادية، وهلع للمواطنين.

أثرت الأمطار الغزيرة التي وصلت إلى حد السيول بشكل سلبي على الحياة في مدن “بارتين، كاستمونو، سينوب، قارابوق”.

بسبب السيول، انهار الطريق في منطقة “يني هان” على الطريق السريع بارتين- قارابوق، وعلقت سيارة في مياه الفيضان، وتم إنقاذ شخصين في سيارة من قبل إدارة الكوارث والطوارئ التركية والمواطنين، وإنقاذ 20 شخصًا محاصرين في المنازل على الطرق السريعة.

أما في ولاية كاستمونو، بقيت سيارتان تحت الأرض، ووقع انهيار أرضي، وتضررت العديد من المنازل، وبالمثل حدث في ولايات “سينوب وقارابوق”.

وجاء في بيان صادر عن محافظة سينوب أن الأمطار الغزيرة ستستمر في جميع أنحاء المدينة اليوم وغدا، وطُلب من المواطنين توخي الحذر من السلبيات مثل السيول والفيضانات والبرق والبرد والانهيارات الأرضية.

وقال نائب وزير الداخلية إسماعيل جاتاكلي، في بيان عبر تويتر، إنه تم إرسال فرق التعزيز من المدن المجاورة لجهود البحث والإنقاذ، مشيرا إلى متابعتهم التطورات من إدارة الكوارث والطوارئ.