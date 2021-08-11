أنقرة (زمان التركية) – أثار الصحفي التركي أوغور دوندار ادعاءات مثيرة للجدل بشأن مستشاري وزير الزراعة والغابات، بكر بكدميرلي، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني.

وأفاد دوندار أن بكدميرلي لديه 49 مستشارا غير أن إثنين منهما “أشبه بماكينة جرائم جنائية”.

أضاف قائلا: “مستشاره عارف باراتا لديه 47 سجلا جنائيا، بينما لدى مستشاره متين شاملي 64 سجل جنائي. أتعقل هذه الفضيحة؟”.

وواصل دوندار حديثه قائلا: “لنقل إنهما يعملان بشكل رسمي أو شبه رسمي ويقع تحت تصرفهم جميع الموارد الاستخباراتية. هناك شيء يدعى كشف أمني. ألم يتم إجراء أي كشف أمني بحقهما؟ هل الدولة نُزل؟ أيعقل أن يكون لمستشاري وزير 47 و64 سابقة جنائية؟”.

يذكر أن وزير الزارعة تعرض لانتقادات عنيفة بسبب ضعف الاستجابة لحرائق الغابات التي أسفرت عن احتراق 100 هكتار، وتسبب إلقاء الوزير بكر باك ديميرلي باللوم على البلديات في حالة غضب بين أوساط المعارضة.