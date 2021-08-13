أديس أبابا (زمان التركية) – وقف “المعارف” التركي يستحوذ على 11 مدرسة تابعة لـلمفكر التركي “كولن” بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وذكر بيان صادر عن الوقف أمس الخميس إلى أن وجود حركة الخدمة التابعة لـ”كولن” في إثيوبيا على صعيد التعليم انتهى تماما عقب تسلم الوقف أمس 11 مدرسة تضم نحو ألفي تلميذ.

وأشار البيان إلى أن الوقف يسعى للبدء في العام الدراسي في سبتمبر المقبل بعد إتمام النواقص في البنية التحتية وتعيين كادرها من المدرسين بأقرب وقت ممكن.

ولفت إلى أن الوقف يدير أنشطته التعليمية في 25 بلدا إفريقيا بينها إثيوبيا.

ووقف “المعارف” التركي تأسس بهدف تقديم مختلف الخدمات التعليمية بالخارج باسم تركيا.. وليكون وريثًا للنشاط الخارجي الذي تقوم به حركة الخدمة.