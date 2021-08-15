أنقرة (زمان التركية) – لفت تقرير حقوقي الانتباه إلى الانتهاكات الجسيمة التي تستهدف أعضاء حركة الخدمة في تركيا.

التقرير أصدره معهد الدبلوماسية والاقتصاد InstituDE، ورصد الانتهاكات المنهجية ضد متطوعي حركة الخدمة.

ولفت تقرير المعهد الذي تأسس في بروكسل من قبل مجموعة من الدبلوماسيين الأتراك الذين طُردوا من مهنتهم بعد انقلاب 15 يوليو 2016.

تضمن التقرير الذي يحمل عنوان “انتهاكات حقوق الإنسان حتى مستوى الجرائم ضد الإنسانية في تركيا: ملف مجموعة كولن” انتهاكات جسيمة لحقوق المتعاطفين مع حركة الخدمة.

التقرير تناول موضوعات مثل “عناصر الجرائم ضد الإنسانية في نظام روما الأساسي، والطبيعة الواسعة النطاق والمنهجية للانتهاكات الجسيمة التي تستهدف حركة الخدمة، وأنواع الجرائم ضد الإنسانية التي يقع ضحية لها الحركة، وحقيقة أن المحاكمات المتوقعة ستكسر ثقافة الإفلات من العقاب في تركيا”.

يشار إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية، أسست عام 2017 وقف معارف وتولى بلال نجل الرئيس أردوغان إدراته، للاستيلاء على المؤسسات التعليمية التابعة لحركة الخدمة في الخارج، بشكل غير قانوني.

يشار إلى أنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو 2016 تطارد السلطات في تركيا كل من ينتمي إلى حركة الخدمة وملهمها فتح الله جولن، في ظل الاتهام الموجه إلى جولن بتدبير محاولة انقلاب 2016، بينما ينفي فتح الله جولن هذا الاتهام ويطلب بأدلة عليها.