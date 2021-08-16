أنقرة (زمان التركية) – وقع اعتداء على الإعلامي التركي المعارض، جان جوشكون Can Coşkun، في مطار إسطنبول.

جوشكون أعلن عبر تويتر، تعرضه لهجوم من قبل ثلاث أشخاص بعد لحظات قليلة من نزوله من الطائرة في مطار إسطنبول.

وأوضح الإعلامي المعارض العائد من ألمانيا، أن الأشخاص الذين هاجموه هم أتراك يعيشون في ألمانيا.

وأعرب جوشكون عن دهشته من قيام هؤلاء الأشخاص بالجري ورائه ومهاجمته بشكل جماعي.

جان جوشكون يحسب على الإعلام المعارض في تركيا، حيث يقدم برنامج “News Desk” على قناة “هالق تي في” المعارضة.

ويشتكي العاملين بمجال الصحافة والإعلام في تركيا من فرض قيود عليهم، فيما كانت هناك عدة حوادث تم في الاعتداء على مذيعين وصحفيين من قبل أنصار حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية.