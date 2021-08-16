أنقرة (زمان التركية) – مدح حزب الوطن اليساري في تركيا حركة طالبان الأفغانية بعد سيطرتها على العاصمة كابول.

الأمين العام للحزب، أوزجور بورصالي، أشاد علنا بحركة طالبان المتشددة.

وقال بورصالي في مقطع فيديو، نشره حساب حزب الوطن على تويتر: “حركة طالبان على وشك الوصول إلى هدفها النهائي في كفاحها المسلح ضد الإمبريالية الأمريكية والمتعاونين معها”.

وجاء تأييد واسع لبورصالي من قبل متابعي الحزب، حيث قال أحد النشطاء إن انتصارات الدول المضطهدة لا تخيف الولايات المتحدة فحسب، بل تخيف أيضًا أتباعها، مشيرا إلى أن المستقبل سيُنشأ بانتصارات وتضامن الأمم المضطهدة ضد الإمبريالية.

كما أيده مدون آخر قائلا إن أولئك الذين يعارضون طالبان يقصدون قبولهم بالحكم الأمريكي في أفغانستان، وأولئك الذين يعارضون طالبان، الدولة المضطهدة التي انضمت إلى الجبهة الأوراسية، يريدون تسليم أفغانستان للإمبريالية.