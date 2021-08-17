أنقرة (زمان التركية)ــ قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان، “نواصل حوارنا مع جميع الأطراف، بما في ذلك طالبان”.

وقال جاويش أوغلو “نود أن نقول إننا رحبنا بالرسائل التي وجهتها طالبان حتى الآن. وسنواصل دعم التنمية الاقتصادية في أفغانستان واستقرارها وسلامها وهدوئها”.

وجددت حركة حركة طالبان رفضها بقاء قوات تركية في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي وانسحاب حلف الناتو، وقالت إنها تريد التعامل مع تركيا كحليف.

الملا محمد يعقوب نجل الزعيم السابق محمد عمر، قال بخصوص الموقف من تركيا: “تركيا بلد نريد إقامة علاقات وثيقة معها. نطلب من أردوغان أن يحترمنا. تركيا بلد يستضيف العديد من الأفغان ونريد إقامة علاقات وثيقة معها. نحن لا نعتبر تركيا عدوًا بل حليفا” في إشارة إلى ضرورة التخلي عن رغبة أنقرة في إبقاء قوات تركية في افغانستان.

وتابع يعقوب: “لن نسمح لأي دولة أن تكون على أراضي أفغانستان. نرى القوات الأجنبية على أنهم غزاة على أراضي إمارة أفغانستان الإسلامية مهما كان، وسنفعل ما هو ضروري”.

يذكر أن تركيا خلال الأيام الماضية الآلاف من اللاجئين الأفغان الفارين من حركة طالبان.