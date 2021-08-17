أنقرة (زمان التركية) – منحت تركيا 10 آلاف أجنبيًا جنسيتها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 طبقا لبيانات رسمية.

وفقًا لبيانات المديرية العامة لسجل الأراضي والسجل العقاري، فإنه في عامي 2019 و2020، عندما تم شرط قيمة العقار الذي يؤهل مالكه الأجنبي للحصول على الجنسية إلى 250 ألف دولار، حصل 7 آلاف 500 أجنبيا على الجنسية عن طريق شراء عقارات في تركيا.

تضاعف الرقم هذا العام بشكل واضح، وخلال النصف الأول من 2021، حصل 10 آلاف شخص على حق المواطنة.

وتوضح بيانات المديرية العامة لسجل الأراضي والسجل العقاري، أنه بين 1 يناير 2017 و 30 يونيو 2021، عندما بدأ برنامج الجنسية، كان 17 ألف 968 أجنبيًا من 122 دولة مختلفة يحق لهم الحصول على الجنسية التركية عن طريق شراء عقارات من 48 مدينة مختلفة.

يذكر أنه عندما كانت تركيا تشترط أن يكون قيمة العقار مليون دولار أمريكي للحصول على الجنسية، حصل في العامين 2017-2018، 70 شخصًا فقط على الجنسية التركية.

التقرير الصادر عن المديرية العامة لسجل الأراضي يوضح أن الرقم زاد هندسيًا، وذكر أن الدول العشر الأكثر حصولًا على الجنسية، هي إيران في المرتبة الأولى، تليها أفغانستان، والعراق، واليمن، والصين، وفلسطين، والأردن، ولبنان، ومصر، وباكستان، على التوالي.

في التقرير، تم التأكيد على أن مواطني الصين أبدوا اهتمامًا ببرنامج المواطنة في آخر 1.5 عام وتمكنوا من دخول المراكز الخمسة الأولى في وقت قصير.

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