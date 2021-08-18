أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال كلمة له في حفل افتتاح المعرض الدولي الخامس عشر للصناعات الدفاعية (İDEF’21)، إن تركيا دولة يسعدها مشاركة جميع الإمكانيات والقدرات التي طورتها في صناعة الدفاع مع أصدقائها.

وقال أردوغان إن “المعرض السابق شارك به 1061 شركة ومندوب. هذه المرة يشارك في معرضنا 1236 شركة وممثلًا. آمل أن يتجاوز عدد الزوار 76 ألف زائر. أهنئ مقدمًا على اتفاقيات التعاون التي سيتم إبرامها هنا”.

وأضاف أردوغان أن تركيا موجودة وستكون موجودة في كل مجال يلبي احتياجات المستقبل، مثل الطائرات بدون طيار والمركبات البحرية والطائرات الحربية بدون طيار وأنظمة الأقمار الصناعية.

قال الرئيس التركي إن “الطائرات بدون طيار تعتبر أعلى مستوى وصلنا إليه في منتجات الدفاع البرية والجوية والبحرية. نحن من بين 3-4 دول في العالم أثبتت نجاحها في هذا المجال. وصلت تركيا إلى هذه النقطة للتغلب على الصعوبات والحظر المفتوح للموردين العالميين. المستوى الذي وصلنا إليه قادنا إلى أهداف عظيمة. نحن نستثمر في تكنولوجيا ومنتجات المستقبل. نحن ننتج مركبات طموحة في المجال الجوي والبري والبحري بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي”.

وتابع الرئيس التركي: “أجدادنا لهم قول مأثور: إذا كنت تريد السلام، فيجب عليك أن تكون مستعدا للحرب دائما”، وهذا هو أفضل تعبير عن فلسفتنا في صناعة الدفاع في بلادنا”.

أردوغان الذي تتواجد قواته حاليا في ليبيا وسوريا، قال “إذا كانت تركيا ترفع علمًا في مكان ما، فإن هدفها الوحيد هو توفير السلام والهدوء والاستقرار والأمن والازدهار هناك”.

وفي حين تتهم الدولة العثمانية بارتكاب “مذبحة” بحق الأرمن، قال أردوغان إن بلاده كما لم يكن أي صلة بالإبادة الجماعية أو المذابح أو الاحتلال في ماضيها، وبالتالي فهي لن تمطر القنابل على المدنيين.

وذكر أدروغان أن اعتبار النفط أكثر قيمة من حياة الناس لا وجود له في قيم المجتمع التركي.