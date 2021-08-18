أنقرة (زمان التركية) –تضمنت قائمة أفضل ألف جامعة حول العالم ثمان جامعات تركية، وفق نتائج التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم في 2021.

وخلال التصنيف الصادر عن معهد التعليم العالي التابع لجامعة شانغهاي جياو تونغ تم تقييم أكثر من ألفي جامعة غير أن النتائج تضمنت أفضل ألف جامعة فقط.

جاءت جامعة إسطنبول بين المرتبة 401 و500 وجاءت جامعة التاسع من أيلول بين المرتبة 701 و800 تلتها جامعة حاجتبه.

وجاءت جامعة أنقرة بين المرتبة 801 و900 وجامعات إيجة وغازي وإسطنبول التقنية والشرق الأوسط التقنية بين المرتبة 901 و1000.

هذا واحتلت جامعات هارفرد وستانفورد وكامبردج المراتب الثلاثة الأولى بالتصنيف.

يذكر أن نسبة نفقات التعليم الحكومي في تركيا منخفضة مقارنة بالدول الأخرى في حين ترتفع نسبة نفقات التعليم الخاص. وتحتل المرتبة الثانية من بين دول مجموعة العشرين في فئة أدنى الدول في نفقات التعليم الحكومي بنسبة بلغت 73.2 في المئة.