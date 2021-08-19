أنقرة (زمان التركية) – تحدث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن الإمارات العربية المتحدة بشكل إيجابي لأول مرة منذ سنوات، وبشر شعبه بأن الدولة الخليجية الثرية ستنفذ استثمارات جادة في تركيا خلال وقت قصير للغاية.

وعقب لقاء بين أردوغان ومستشار الأمن القومي لدولة الإمارات طحنون بن زايد آل نهيان، قال الرئيس التركي: “لقد حددنا خارطة الطريق. بالطبع لديهم أهداف استثمارية وخطط استثمارية جادة للغاية، وأعتقد أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستقوم باستثمارات جادة في بلادنا في وقت قصير للغاية”.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية.

وكان من بين البنود الرئيسية للاجتماع الخطوات التي ستتخذها الإمارات للاستثمار في تركيا.

كما أشار الرئيس التركي إلى اهتمام بلاده بالتحدث المباشر بين الأطراف الفاعلة الرئيسية في المنطقة.

وذكر أردوغان أنه دعا أيضًا نائب رئيس صندوق الثروة ورئيس مكتب الاستثمار لحضور الاجتماع.

ووجهت تركيا على مدار السنوات الأخيرة اتهاما لدولة الإمارات بدعم محاولة انقلاب عام 2016، كما اتهمتها بإرسال جواسيس إلى أراضيها.

أحد الصحفيين سأل الرئيس التركي إن كانت هذه الزيارة تعني ذوبان الجليد بين البلدين، فرد أردوغان قائلا: “وصلنا إلى نقطة معينة من خلال عقد بعض الاجتماعات طوال بضعة أشهر مع إدارة أبو ظبي، وخاصة بين أجهزة الاستخبارات. وفي غضون ذلك، سنعقد بعض الاجتماعات مع (ولي عهد أبوظبي) محمد بن زايد، آمل أن نفعل ذلك، بعد اجتماع اليوم”.

أضاف “من خلال هذه الاجتماعات، أتمنى أن نتمكن من التغلب على بعض المشاكل في المنطقة كشعوب لهم نفس الثقافة ونفس الدين. لأننا نهتم بالجهات الفاعلة الرئيسية في المنطقة التي تتحدث مباشرة مع بعضها البعض، وتتفاوض وتحل مشاكلهم الخاصة معًا. وأنا أيضًا حساس جدًا بشأن هذه المسألة”.

ويأتي حديث أردوغان الإيجابي عن الإمارات بعد سنوات من اتهام للدولة الخليجية بالسعي لزعزعة استقرار تركيا ودعم محاولة انقلاب عام 2016.