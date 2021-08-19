أنقرة (زمان التركية) – قالت معلومات إن الخطوط الجوية التركية نقلت هذا الأسبوع مسؤولين من الحكومة الأفغانية إلى تركيا، عقب سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

بعد سيطرة طالبان على العاصمة كابول، ومع مغادرة الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني للبلاد، سيرت تركيا رحلة الخطوط الجوية TK707، لنقل 324 راكبًا من مطار كابول إلى مطار إسطنبول يوم الاثنين، ومن ضمنهم مسؤولين من الحكومة الأفغانية.

وتم الإشارة إلى أن عدد المسؤولين الأفغان الذين تم إحضارهم إلى تركيا بلغ 40.

المسؤولين الأفغان الذين تم إحضارهم إلى تركيا هم محمد سارفر دانيش نائب الرئيس، وزير الخارجية محمد حنيف أتمار، رئيس المخابرات الوطنية أكمت ضياء سراج، رئيس الأركان عبد المتين بك، نائب رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية. الدكتور عناية الله بابور فرهمند، فضلا عن ثلاثة وزراء سابقين وثلاثة نواب.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان ذكر أمس الأربعاء أنه تم إجلاء ما مجموعه 552 مواطنًا تركيًا من أفغانستان لكنه لم يتحدث عن وصول مسؤولين أفغان إلى تركيا.

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