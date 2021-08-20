أديس أبابا (زمان التركية) – في الوقت الذي تستمر فيه أزمة سد النهضة بين أثيوبيا ودول حوض النيل، لا سيما مصر؛ فإن رئيس الوزراء الأثيوبي لا يتوقف عن تجميع خصوم مصر السياسيين في صفه، فقد أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بدور تركيا والدعم الذي قدمته لإثيوبيا وشعبها والتعاون مع إثيوبيا والوقوف إلى جانبها في “الأوقات الحرجة”.

وقال أبي عبر تغريدة نشرها في حسابه على “تويتر”: “عدنا إلى الوطن بعد قضاء وقت ثمين مع فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.. إثيوبيا لن تنسى أبدا التعاون في الفترة الحرجة الذي قدمه لنا شعب وحكومة تركيا”.

وأوضح رئيس الوزراء أبي أحمد، في مؤتمر صحفي مشترك عقده، الأربعاء، في أنقرة خلال زيارة رسمية إلى تركيا، أن لتركيا وإثيوبيا حضارتين غنيتين بالثقافة والتاريخ، وأن أسسهما تعود إلى القرن السادس عشر.

وأضاف أن العلاقات بين البلدين تقوم على أسس متينة من الاحترام والثقة المتبادلين، فضلا عن التعاون من أجل التطوير والتنمية المشتركة.