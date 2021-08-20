بيروت (زمان التركية) طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، من وزيرة الخارجية الإيعاز لمندوبة لبنان في الأمم المتحدة لتقديم شكوى ضد إسرائيل، التي قصفت مرة جديدة سوريا من الأجواء اللبنانية.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء في تغريدة عبر “تويتر” إن دياب طلب من وزيرة الخارجية بالتكليف، زينة عكر، الإيعاز لمندوبة لبنان في الأمم المتحدة “تقديم شكوى عاجلة ضد العدو الإسرائيلي الذي انتهك السيادة اللبنانية وعرض سلامة الطيران المدني للخطر وهدّد حياة الركاب المدنيين، اللبنانيين والأجانب، للخطر بشكل مباشر”.

وأضافت: “أكد الرئيس دياب أن استمرار العدو الإسرائيلي بانتهاك سيادة لبنان يشكل تهديدا مباشرا للقرار الأممي 1701، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة العدوان الإسرائيلي واتخاذ الإجراءات التي تحفظ السيادة اللبنانية وتحمي القرار الدولي 1701”.

من جهتها، أفاد رئاسة الجمهورية اللبنانية بأن الرئيس عون أبلغ المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جوانا رونيسكا أن “اختراق الطائرات الإسرائيلية ليل أمس للأجواء اللبنانية انتهاك جديد للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 ما يستوجب تحركا سريعا للأمم المتحدة لضمان عدم تكراره ووضع حد له”.

وقد أعلن مصدر عسكري سوري أن “العدو الإسرائيلي نفذ حوالي الساعة 23،03 من مساء الخميس، عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ومحيط مدينة حمص”.