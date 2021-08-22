أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي بشأن المهاجرين الأفغان في تركيا، عن نتائج مقلقة لحكومة حزب العدالة والتنمية.

استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة “متروبول” التركية للأبحاث، طرح على المشاركين سؤال: “إذا فتحت حكومة حزب العدالة والتنمية البوابات الحدودية للاجئين الأفغان، فكيف سيؤثر ذلك على نظرتك إلى حزب العدالة والتنمية؟”.

وكانت النتيجة أن 54 بالمائة من الناخبين ذكروا أن وجهة نظرهم تجاه حزب العدالة والتنمية ستتأثر سلبًا”، ما يعني تأثير ذلك على قرار التصويت للحزب في الانتخابات المقبلة.

ومن إجمالي نسبة الـ54%، كان هناك 39 بالمائة من ناخبي حزب العدالة والتنمية و38 بالمائة من ناخبي حزب الحركة القومية.

وقد لوحظ أن نسبة المصوتين الذين رحبوا باللاجئين الأفغان بلغت 18.8٪ فقط، بينما كانت نسبة الذين قالوا “لن يغير شيئا” 19.3٪.

ومنذ توسع سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، توافد الآلاف من الأفغان إلى تركيا عبر إيران هربا من الحركة المتشددة.