أنقرة (زمان التركية) – كشف مسؤول تركي أن منطقة مانافجات في ولاية أنطاليا فقدت 500 ألف شجرة زيتون، لتسجل خسائر بقيمة 90 مليون ليرة.

راسم متين، رئيس غرفة زراعة منطقة قال إن 27 ألف دونم من الأراضي، منها 17-18 ألف فدان زيتون، تضررت في حرائق الغابات التي اندلعت في 28 تموز / يوليو واستمرت 15 يوما.

وأضاف متين: “قدرنا أن حوالي 500 ألف شجرة زيتون احترقت في بساتين الزيتون المحترقة. قد يكون هناك ناجون صغيرون بينهم، لكننا نقدر أنه تم حرق ما لا يقل عن 500 ألف زيتون في الحقل. ونقدر أن الأضرار التي لحقت باقتصاد مانافجات ومزارعي مانافجات تتراوح بين 90 و 100 مليون”.

وتابع متين: “إذا أخذنا في الاعتبار أن 500 ألف شجرة زيتون تعطي 30 كيلوغرامًا من الزيتون لكل شتلة، فهذا يعني أن 15 ألف طن من الزيتون لن تنتج الزيت هذا العام”.

وذكر المسئول أيضا أن هناك 4.5 ألف طن على الأقل من أشجار الغار، قد احترقت.

وأعرب متين عن أمله في أن تلتئم جروح المنتجين قليلا، مشيرا إلى أنهم طالبوا مسؤولي الوزارة بتعويض المتضررين من الحرائق.