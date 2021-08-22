أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية عن تراجع رصيد البنوك الحكومية من العملات الأجنبية، إلى مستويات سلبية.

وفق هيئة التنسيق والرقابة البنكية التركية، فإنه اعتبارا من الثالث عشر من أغسطس الجاري سجلت ودائع البنوك الحكومية الثلاثة (بنك زراعات وبنك الشعب وبنك الوقف) عجزا بقيمة 138 مليون دولار.

وخلال السادس من أغسطس الجاري كان رصيد العملات الأجنبية لدى البنوك الحكومية سالب 107 ملايين دولار.

وخلال الفترة ذاتها بلغ رأس المال التنظيمي نحو 36.42 مليار دولار.

هذا ولا ترغب هيئة التنسيق والرقابة البنكية التركية أن يتجاوز عجز العملات الأجنبية للبنوك 20 في المئة من قيمة الرأسمال التنظيمي لفترة أطول من أسبوعين متتالين. وبإمكان البنوك أن تتجاوز هذا الحد لنحو ست مرات على مدار العام على أقصى تقدير.