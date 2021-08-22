أنقرة (زمان التركية) – كشفت دراسة أجرتها مؤسسة “إبسوس” العالمية لأبحاث السوق أن تركيا تسجل تركيا أقل معدلات ثقة بالاقتصاد حول العالم، إذ كانت تركيا إحدى الدولتين التي تراجعت عن مستوى 35 في المئة.

وتشير نتائج مؤشر ثقة المستهلك الخاص بـ إبسوس جلوبال لشهر أغسطس الجاري إلى ارتفاع متوسط المؤشر الدولي الذي يعكس ثقة المستهلك في الاقتصاد بنحو 0.2 نقطة ليسجل 48.5 في المئة.

فيما كان من اللافت في الدراسة تراجع الثقة في تركيا بنحو 1.3 في المئة مقارنة بشهر يوليو/ تموز وذلك في الوقت الذي تتجه فيه ثقة المستهلك بالعديد من الاقتصاديات حول العالم إلى التعافي عقب جائحة كورونا.

وكانت تركيا وجنوب أفريقيا هما الدولتان الوحيدتان اللتان تراجعتا في المؤشر عن حاجز 35 في المئة، حيث بلغ مؤشر ثقة المستهلك في تركيا نحو 28.7 في المئة.

يأتي ذلك فيما تشير بيانات هيئة الإحصاء التركية التي تشكك المعارضة في نتائجها إلى ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك.

ويعد مؤشر ثقة المستهلك إحصائية مهمة تعكس للمستثمر مدى انتعاش الاستهلاك في اقتصاد الدول بالمستقبل القريب.

الصين في الصدارة

وسجلت الصين، التي تخلصت من وباء كورونا بالإجراءات الصارمة وتعافى اقتصادها رغم كونها موطن الفيروس، أعلى مستويات ثقة للمستهلك بنسبة بلغت 76.1 في المئة.

وخلال هذا الشهر تجاوزت مؤشرات ثقة المستهلك في ثلاث دول فقط حاجز الخمسين في المئة ألا وهى الصين ومن ثم المملكة العربية السعودية والسويد.

وكان مؤشر ثقة المستهلك العالمي قد تراجع خلال يناير/ كانون الثاني من عام 2020 بنحو 0.1 نقطة فقط. واعتبر الخبراء هذا الأمر بمثابة إشارة لانتهاء أجواء انعدام الثقة الذي تسبب فيه وباء كورونا لدى المستهلك في العديد من الدول.