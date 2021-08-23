أنقرة (زمان التركية) – جدد زعيم المعارضة في تركيا كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، اتهامه للرئيس رجب طيب أردوغان بعقد صفقة لاستضافة اللاجئين الأفغان على الأراضي التركية.

كمال كيليتشدار أوغلو، طالب الرئيس التركي،بأن يكون “صريحا لمرة واحدة”.

تصريحات كيليتشدار أوغلو تأتي تعليقا على بيان وزير الدفاع البريطاني بأن هناك خططًا لإنشاء مراكز للاجئين الأفغان الذين خدموهم في دول مثل تركيا.

وسأل كيليتشدار أوغلو عبر تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الرئيس أردوغان عما إذا كان قد أبرم صفقة بخصوص اللاجئين الأفغان مع هذه الدول.

وأضاف زعيم المعارضة: “هل تستطيع الدول التي قلت أنك لم تعقد صفقة معها بخصوص اللاجئين، أن تقول مثل هذه الأشياء دون الحاجة إلى طرح رأي الجمهورية التركية؟ أم أنهم جريئون للغاية لأنك عقدت صفقة؟ أيهم الاصح؟ كن صريحا لمرة واحدة يا أردوغان!”.

وتابع كيليتشدار أوغلو: “أخاطب إنجلترا، إنه أمر غير إنساني أن تترك الأفغان الذين يخدمونك يموتون. ومع ذلك، تأكد من أن شعبنا لن يعاني من عواقب عدم مسؤوليتك في منطقتهم. لا يمكنك إحضار أحد إلى أرضنا بهذه الطريقة!”.

وكان الرئيس رجب أردوغان كذب ما صرح به زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو بشأن وجود اتفاقية مع الجانب الأمريكي لقبول اللاجئين الأفغان في تركيا، وقال أردوغان إن كليجدار أوغلو “ملزم بإثبات ادعائه. هذا الرجل كاذب، هل قدم تصريحا صحيح حتى الآن؟. متى تختفي لغة التشهير التي تستخدمها المعارضة في هذا البلد؟ إنه لأمر محزن حقًا”.

وتشير توقعات إلى احتمال أن يكون هناك رغبة تركية في استغلال ملف اللاجئين الأفغان لفتح قناة تفاوض بين أنقرة والاتحاد الأوروبي الذي جمد مناقشات انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

ومع تزايد انتقادات المعارضة للحكومة بسبب تدفق المهاجرين الأفغان، أعلن الرئيس رجب أردوغان أن الولايات الأربعة الموجودة على الحدود الإيرانية أغري، هكاري، اغدير، فان، ستحاط جميعها بجدار ضخم، لمنع تسلل المهاجرين الذين عبر الآلاف منهم بالفعل إلى الأراضي التركية.