القاهرة (زمان التركية)ــ تأثرت شابتان في بريطانيا بنجم ليفربول المصري محمد صلاح، وقررتا اعتناق الإسلام لإعجابهما بأخلاق المسلمين.

قررت الشقيقتان “إيمى” و”نيكى” تحقيق رغبتهما فى اعتناق الإسلام، خاصة وأن الصورة الإيجابية عن الإسلام والمسلمين، ترسخت لديهما بعكس ما كان يطرح فى وسائل التواصل وبعض الإعلام الغربى عن صورة الإسلام ومهاجمته، فقررتا اعتناق الدين الإسلامى فى بلادهما أولاً ثم إشهار إسلامهما خلال زيارة إلى مصر بغرض السياحة.

وفق صحيفة (اليوم السابع) شهد مركز كوم أمبو محافظة أسوان، إشهار فتاتين من إنجلترا، إسلامها، وسط فرحة بين الأهالى من أبناء القرية، بحضور لفيف من رجال الدين الإسلامى.

وأبدت الفتاتان، رغبتهما فى اعتناق الدين الإسلامى دون إجبار أو إكراه من أحد، وأكدت الأختان أنهما أعجبتا بأخلاقيات بعض جيرانهما من المسلمين سكان مناطق ليفربول، وأكدتا للأهالى أنهما يتابعان اللاعب المصري محمد صلاح، أحد النماذج المؤثرة والقدوة التى يحتذى بها، حيث رغم شهرته إلا أنه قمة فى التواضع والأخلاق.