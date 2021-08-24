أنقرة (زمان التركية) – تراجع مؤشر ثقة المستهلك في تركيا خلال شهر أغسطس الجاري بنحو 1.6 في المئة مقارنة بالشهر السابق.

سجل مؤشر ثقة المستهلك خلال الشهر الجاري نحو 78.2 في المئة بعدما سجل 79.5 في المئة خلال شهر يوليو/ تموز المنصرم.

صدرت تلك البيانات عن هيئة الإحصاء التركية والبنك المركزي.

وبالنظر إلى الاثني عشر شهر الماضية فإن مؤشر الوضع المادي للأسرة ارتفع خلال شهر أغسطس بنحو 5.8 في المئة ليسجل 61.3 في المئة بعدما سجل 57.9 في المئة خلال الشهر الماضي.

وتراجعت توقعات الوضع المادي للأسرة خلال الإثني عشر شهرا القادمة بنحو 1.4 في المئة لتسجل 78.6 في المئة بعدما بلغت 79.8 في المئة خلال شهر يوليو/ تموز المنصرم.

وتراجعت أيضا توقعات الوضع الاقتصادي العام خلال الإثني عشر شهرا القادمة بنحو 9.6 في المئة لتسجل 75.3 في المئة وذلك بعدما كانت تقدر بـ 83.2 في المئة خلال الشهر السابق.

هذا وارتفع مؤشر التفكير في الإنفاق على السلع الاستهلاكية خلال الإثني عشر شهرا القادمة مقارنة بالإثني عشر شهرا الماضية بنحو 0.7 في المئة ليرتفع من 97 في المئة إلى 97.7 في المئة.