أنقرة (زمان التركية) – قدم 8 أتراك وصلوا جزيرة كريت اليونانية فرارا من الاضطهاد في تركيا طلبات لجوء إلى السلطات اليونانية.

الأتراك الثمانية بينهم عسكريون رفيعو المستوى نزلوا بالقرب من مدينة هيراكليون في جزيرة كريت، حيث تعطل قاربهم الشراعي خلال محاولتهم الذهاب إلى فرنسا.

وبحسب وسائل إعلام يونانية، فإن هؤلاء الأشخاص فارون من الاضطهاد في تركيا ويطلبون اللجوء.

وقام قارب صيد بجر القارب التركي بسبب تعرضه لعطل، إلى ميناء تسوتسوراس على الساحل الجنوبي لإقليم إيراكليو، ومن ثم تم نقل جميع الركاب إلى مدينة إيراكليو.

وأوضحت وسائل الإعلام أنه عندما احتجزت الشرطة الأتراك بناءً على معلومات من هيئة ميناء هيراكليون المركزية، تقدمت المجموعة، التي ورد أن من بينها ضباطا في الجيش فصلوا تعسفيا، بطلب لجوء سياسي.