أنقرة (زمان التركية) – قال عمر فاروق جرجرلي أوغلو، عضو حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الذي أسقطت عضويته البرلمانية قبل أشهر ثم استعادها مؤخرا إن حق الإفراج المشروط عن بعض السجناء قد تم تقييده بشكل تعسفي من قبل إدارات السجون.

وأوضح جرجرلي أوغلو أن الممارسات التعسفية مستمرة ومتزايدة في السجون التركية، مضيفا أن التعديلات القانونية الأخيرة أكدت للأسف المخاوف العامة، ووصلت انتهاكات الحقوق في السجون إلى أبعاد غير عادية.

وتابع جرجرلي أوغلو: “سجناء تم تأجيل الإفراج عنهم بناءً على حجم الجريمة التي ارتكبوها، والأقسام التي يتواجدون فيها، ومشاركتهم في الإضراب عن الطعام، وعلاقتهم مع مسؤولي السجن التي لا تخلق ظروف سلوك جيد”.

وأكد النائب التركي السابق أن “هذا الوضع يتحول إلى عقوبة ويسبب اغتصاباً لحرية الأسرى الذين يأملون في الإفراج عنهم”.

وأشار جرجرلي أوغلو إلى أن العديد من المدانين لم يتم الإفراج عنهم لأسباب تعسفية وغير موضوعية مؤخرًا، حتى لو لم يتم اتخاذ أي إجراء تأديبي بحقهم.

كما ذكر جرجرلي أوغلو أن المجالس الإدارية والمراقبة قدموا تقارير سلبية باستخدام الآراء السياسية للمدانين كذريعة، لعدم الإفراج عنهم.