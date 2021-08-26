أنقرة (زمان التركية) – وجهت صحيفة “يني عقد” التركية المعروفة بقربها من الحكومة، تحذيرًا للرئيس رجب طيب أردوغان، بشكل ضمني في عددها الصادر اليوم.

يني عقد رفضت في مقالها الرئيسي في عددها الصادر اليوم النقاشات المثارة حول إصدار “عفو رئاسي” عن المدانين في قضية انقلاب 28 فبراير.

وبينما صدقت المحكمة العليا مؤخرًا على أحكام السجن الصادرة بحق 13 عسكريًا من بينهم رئيس الأركان الثاني السابق، شفيق بير، وقائد الجيش الأول السابق، شاتين دوغان، تم طرح إصدار عفو رئاسي على الجنرالات المتقاعدين الذين تتجاوز أعمار بعضهم الثمانين بعد أن قضت المحكمة بحسبهم.

وفي مقالها بعنوان” الشعب لن يسامح من يعفو عن الانقلابي” ذكرت الصحيفة أن انقلابيو الثامن والعشرين من فبراير\ شباط حظوا بحكم عادل بعد انقضاء 24 عاما وتم الزج بهم في السجن غير أن الرأي العام شهد نقاشات حول إصدار عفو بحقهم وإخلاء سبيلهم قبل حتى انقضاء أسبوع على دخولهم السجن، مشيرة إلى تذكير الحقوقيين للسلطات بأن الشعب لن يسامح من يعفو عن الانقلابيين.