أنقرة (زمان التركية) – أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قرار تأميم عاجل لمناطق في ولايتي كاستامونو وسينوب اللتين شهدتا سيول جارفة بجانب بلدة جوندوغموش في أنطاليا التي شهدته حرائق غابات استمرت لأكثر من عشرة أيام.

ونصت القرارات الرئاسية المنشورة في الجريدة الرسمية على تأميم إدارة السكن الاجتماعي 114 عقارا في حدود منطقة أورتاكونوش بمنطقة غوندوغموش في أنطاليا، لإعادة هيكلتها بعدما دمرتها حرائق الغابات.

وتضمنت القرارات أيضا تأميما فوريا لمناطق في مديني كاستامونو وسينوب اللتين شهدتا سيولا وانهيارات أرضية في غرب البحر الأسود، حيث ستتولى رئاسة إدارة الإسكان الجماعي عملية التأميم الفوري لبعض العقارات ذات الملكية الخاصة في بلدة أيانجيك بمدينة سنوب وبلدتي أبانا وبوزكورد بمدينة كاستامونو بهدف التنفيذ الفوري لإعادة الهيكلة التي تحتاج إليها المنطقة المتأثة من السيول والانهيارات الأرضية.

ووفق أحدث البيانات ارتفع عدد وفيات الفيضانات في 3 ولايات تركية إلى 57 شخصا، 48 شخصًا في كاستامونو و8 أشخاص في سينوب وشخص واحد في بارتين.