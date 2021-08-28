أنقرة (زمان التركية) – وصل عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مواطنين بتهمة إهانة الرئيس، إلى 38 ألف و581 خلال فترة رئاسة رجب طيب أردوغان تركيا.

وبحسب تقرير لحزب الشعب الجمهوري المعارض، فإن أردوغان تربع على قائمة الرؤساء الأتراك من حيث عدد قضايا “إهانة الرئيس” المرفوعة في عهده.

وأوضح التقرير أنه خلال فترة الرؤساء الذين سبقوا أردوغان (1994-2014)، وصل عدد دعاوى إهانة الرئيس إلى 1816 قضية فقط.

أما خلال 6 سنوات من رئاسة أردوغان، وصل عدد دعاوي إهانة الرئيس إلى 38 ألف و581 قضية.

وكان عدد قضايا إهانة الرئيس في عهد سليمان ديميرال 158، وأحمد نجدت سيزار 163، وتورجوت أوزال 207، كنان إيفرين 340، وعبد الله جول 848.

وأشار التقرير إلى أنه بتهمة إهانة الرئيس تم الحكم في عام 2018 على ألفين 775 من أصل 6 آلاف 270 شخصًا، وفي 2019 تم الحكم بالتهمة ذاتها على 4 آلاف 291 من أصل 13 ألفًا 990 شخصًا، وفي 2020 تم الحكم على 3 آلاف 655 من 9 آلاف 773 شخصًا بتهمة إهانة أردوغان.